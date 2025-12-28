«Нью-Джерси» и «Вашингтон» сыграют в чемпионате НХЛ 28 декабря

«Нью-Джерси» и «Вашингтон» встретятся в регулярном чемпионате НХЛ в воскресенье, 28 декабря. Игра пройдет на льду «Пруденшал-центра» в Ньюарке (США), стартовое вбрасывание — в 03.00 по московскому времени.

«Нью-Джерси» — «Вашингтон»: трансляция матча НХЛ в прямом эфире (видео онлайн)

Ключевые события и результат игры «Нью-Джерси» — «Вашингтон» можно отслеживать в нашем матч-центре.

Официальных трансляций матчей НХЛ в России нет. Игры североамериканской лиги в прямом эфире появляются в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте».

НХЛ. Регулярный чемпионат

28 декабря, 03:00. Prudential Center (Ньюарк) Нью-Джерси Вашингтон

В регулярном чемпионате НХЛ-2025/26 «Нью-Джерси» провел 37 матчей и набрал 41 очко, предыдущим соперником «Дэвилз» были «Айлендерс» (1:2). У «Вашингтона» — 37 матчей и 43 очка, в среду «Кэпиталз» уступили «Рейнджерс» (3:7).

Российский нападающий, капитан столичного клуба Александр Овечкин в этом сезоне провел 37 матчей и набрал 31 (14+17) очко. Снайпер не отмечался заброшенными шайбами в девяти последних играх.