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«Вашингтон» обыграл «Нью-Джерси». Овечкин и Кузнецов набрали по 2 очка, Орлов забросил одну шайбу

«Вашингтон» обыграл «Нью-Джерси» в НХЛ
04:35

«Вашингтон» выиграл у «Нью-Джерси» (4:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ. «Кэпиталз» одержали вторую победу кряду.

Российский нападающий Александр Овечкин сделал две голвые передачи, Евгений Кузнецов набрал 2 (1+1) очка, а защитник Дмитрий Орлов забросил первую шайбу в сезоне.

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Евгений Козинов все материалы автора
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