«Вашингтон» обыграл «Нью-Джерси». Овечкин и Кузнецов набрали по 2 очка, Орлов забросил одну шайбу
«Вашингтон» обыграл «Нью-Джерси» в НХЛ
04:35
«Вашингтон» выиграл у «Нью-Джерси» (4:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ. «Кэпиталз» одержали вторую победу кряду.
Российский нападающий Александр Овечкин сделал две голвые передачи, Евгений Кузнецов набрал 2 (1+1) очка, а защитник Дмитрий Орлов забросил первую шайбу в сезоне.
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