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Гол Орлова принес «Вашингтону» победу над «Нью-Джерси»

04:38

«Вашингтон» выиграл у «Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата НХЛ (2:1 ОТ). Победную шайбу в овертайме забросил российский защитник Дмитрий Орлов.

«Дэвилз» проиграли вторую встречу кряду и занимают 7-е место в Восточном дивизионе. «Кэпиталз» лидируют в таблице.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Нью-Джерси» — «Вашингтон» — 1:2 ОТ (0:0, 1:1, 0:0, 0:1)

НХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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