«Нью-Джерси» — «Ванкувер»: видеообзор матча НХЛ

«Нью-Джерси» и «Ванкувер» встретились в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Игра проходила в Нью-Джерси 7 января и завершилась победой гостей — 6:4.

Видео лучших моментов игры «Нью-Джерси» — «Ванкувер» опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

После этого матча «Ванкувер» с 53 очками занимает второе место в Западной конференции, «Нью-Джерси» с 44 очками — на восьмой строчке «Востока».