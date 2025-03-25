«Нью-Джерси» — «Ванкувер»: видеообзор матча НХЛ

«Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата НХЛ в серии буллитов уступил «Ванкуверу» — 3:4.

В составе «Дэвилз» дубль оформил Тимо Майер, гол на счету Эрика Хаулы. У «Кэнакс» шайбы забросили Пьюс Сютер, оформивший дубль, и Юнатан Леккеримяки, который также реализовал победный буллит.