«Нью-Джерси» по буллитам уступил «Ванкуверу»
«Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата НХЛ в серии буллитов уступил «Ванкуверу» со счетом 3:4.
В составе «Дэвилз» дубль оформил Тимо Майер, гол на счету Эрика Хаулы. У «Кэнакс» шайбы забросили Пьюс Сютер, оформивший дубль, и Юнатан Леккеримяки, который также реализовал победный буллит.
После этого матча «Нью-Джерси» 81 очком занимает шестое место в Восточной конференции, «Ванкувер» с 78 очками — на девятой строчке «Запада».
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Нью-Джерси» — «Ванкувер» — 3:4 Б (0:1, 1:0, 2:2, 0:0, 0:1)
Голы: Сутер — 21 (М. Петтерссон), 10:09 — 0:1. Майер — 21 (бол., Мерсер, Братт), 30:24 — 1:1. Майер — 22 (Диллон, Хишир), 51:02 — 2:1. Леккеримяки — 3 (Форборт, Оман), 51:47 — 2:2. Хаула — 9 (Дюмулин), 53:25 — 3:2. Сутер — 22 (Дебраск, Хьюз), 59:24 — 3:3.
Победный буллит: Леккеримяки.
Вратари: Маркстрем — Демко (58:00 — 59:24).
Штраф: 6 — 6.
Броски: 25 (7+5+9+4) — 27 (5+6+13+3).
Наши: — .
25 марта. Нью-Джерси. Prudential Center.
