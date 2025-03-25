«Нью-Джерси» по буллитам уступил «Ванкуверу»

«Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата НХЛ в серии буллитов уступил «Ванкуверу» со счетом 3:4.

В составе «Дэвилз» дубль оформил Тимо Майер, гол на счету Эрика Хаулы. У «Кэнакс» шайбы забросили Пьюс Сютер, оформивший дубль, и Юнатан Леккеримяки, который также реализовал победный буллит.

После этого матча «Нью-Джерси» 81 очком занимает шестое место в Восточной конференции, «Ванкувер» с 78 очками — на девятой строчке «Запада».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Нью-Джерси» — «Ванкувер» — 3:4 Б (0:1, 1:0, 2:2, 0:0, 0:1)

Голы: Сутер — 21 (М. Петтерссон), 10:09 — 0:1. Майер — 21 (бол., Мерсер, Братт), 30:24 — 1:1. Майер — 22 (Диллон, Хишир), 51:02 — 2:1. Леккеримяки — 3 (Форборт, Оман), 51:47 — 2:2. Хаула — 9 (Дюмулин), 53:25 — 3:2. Сутер — 22 (Дебраск, Хьюз), 59:24 — 3:3.

Победный буллит: Леккеримяки.

Вратари: Маркстрем — Демко (58:00 — 59:24).

Штраф: 6 — 6.

Броски: 25 (7+5+9+4) — 27 (5+6+13+3).

Наши: — .

25 марта. Нью-Джерси. Prudential Center.