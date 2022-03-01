«Нью-Джерси» разгромил «Ванкувер», у Подколзина заброшенная шайба
«Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Ванкувер» со счетом 7:2.
В составе «Дэвилз» 2 (1+1) очка набрал Егор Шарангович, у «Кэнакс» Василий Подколзин отметился заброшенной шайбой.
После этого матча «Нью-Джерси» с 43 очками занимает 13-е место в Восточной конференции, «Ванкувер» с 58 очками — на 11-й строчке Запада.
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Регулярный чемпионат
«Нью-Джерси» — «Ванкувер» — 7:2 (3:0, 3:2, 1:0)
Голы: Хьюз — 16, 9:15 — 1:0. Шарангович — 13 (Мерсер, Хьюз), 15:24 — 2:0. Мерсер — 13 (бол., Братт, Хишир), 17:44 — 3:0. Подколзин — 9 (Хорват, Хэмоник), 21:36 — 3:1. Боквист — 5 (Юнссон, Грэйвс), 23:08 — 4:1. Грэйвс — 4 (Шарангович), 25:07 — 5:1. Братт — 19 (Заха, Хишир), 26:19 — 6:1. Пирсон — 11 (Хант, Миллер), 28:14 — 6:2. Хэмилтон — 8 (Боквист, Татар), 51:42 — 7:2.
Вратари: Доус — Галак (Демко, 26:19).
Штраф: 2 — 4.
Броски: 33 (9+11+13) — 38 (13+12+13).
Наши: — - Подколзин (15.07/4/0).
1 марта. Нью-Джерси. Prudential Center.
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