"Нью-Джерси" уступил "Калгари", Яковлев очков не набрал

"Нью-Джерси" на своем льду проиграл "Калгари" в матче регулярного чемпионата НХЛ (1:2). "Флэймз" выиграл седьмую встречу кряду.
Российский защитник "Девилз" Егор Яковлев не набрал очков.
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Нью-Джерси" - "Калгари" - 1:2 (0:0, 1:2, 0:0)
Голы: Линдхольм - 26 (бол., Ткачак, Годро), 21:07 - 0:1. Джиордано - 14 (Годро, Монахэн), 33:52 - 0:2. Руни - 3 (мен.), 36:47 - 1:2.
Вратари: Блэквуд (58:06) - Риттих.
Штраф: 10 - 6.
Броски: 20 (5+5+10) - 35 (15+15+5).
Наши: Яковлев (9.32/1/0) - -.
28 февраля. Нью-Джерси. Prudential Center.
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