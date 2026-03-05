«Нью-Джерси» — «Торонто»: видеообзор матча НХЛ

«Нью-Джерси» в серии буллитов обыграл «Торонто» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3 Б.

У «Дэвилз» шайбы забросили Арсений Грицюк, Тимо Майер и Коннор Браун. У «Мэйпл Лифс» голы забили Матиас Маччелли, Вильям Нюландер и Мэттью Найз. Победный буллит на счету Пола Коттера.

«Нью-Джерси» набрал 64 очка в 62 матчах и занимает 14-е место в Восточной конференции. «Торонто» идет на 13-й строчке — 65 очков в 62 играх.

НХЛ: новости и результаты игр, календарь и обзоры матчей, прогнозы и статистика в актуальном виде на сайте

Подписывайся на канал «СЭ» в Max