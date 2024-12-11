«Нью-Джерси» — «Торонто»: видеообзор матча НХЛ

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«Торонто» обыграл «Нью-Джерси» в овертайме гостевого матча регулярного чемпионата НХЛ со счетом 2:1.

За «Мэйпл Лифс» шайбы забросили Понтус Хольмберг и Остон Мэттьюс.

Автором единственного гола «Дэвилз» стал Ондржей Палат.

«Торонто» с 36 очками занимает 4-е место в Восточной конференции, «Нью-Джерси» идет 2-м с 39 очками.