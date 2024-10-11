«Нью-Джерси» — «Торонто»: видеообзор матча

«Торонто» на выезде обыграл «Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:2.

Для «Дэвилз» это первое поражение в сезоне после двух подряд побед над «Баффало» в Праге.