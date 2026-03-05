«Нью-Джерси» по буллитам обыграл «Торонто», Грицюк забил гол и сделал голевую передачу

«Нью-Джерси» выиграл у «Торонто в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3 Б. Игра прошла на арене «Пруденшал Центр» в Ньюарке.

Российский нападающий «Дэвилз» Арсений Грицюк забил гол и сделал голевую передачу. У 24-летнего россиянина теперь 26 (11+15) очков в 58 играх этого сезона.

Также у хозяев забили Тимо Майер и Коннор Браун. У «Мэйпл Лифс» отличились Матиас Маччелли, Вильям Нюландер и Мэттью Найз. Победный буллит на счету Пола Коттера.

«Нью-Джерси» набрал 64 очка в 62 матчах и занимает 14-е место в Восточной конференции. «Торонто» идет на 13-й строчке — 65 очков в 62 играх.

НХЛ. Регулярный чемпионат

5 марта, 03:00. Prudential Center (Ньюарк) Нью-Джерси Торонто

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