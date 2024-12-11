Гол Мэттьюса в овертайме принес «Торонто» победу над «Нью-Джерси»
«Торонто» на выезде обыграл «Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:1 ОТ.
Нападающий «Дэвилз» Ондржей Палат в середине второго тайма открыл счет. «Мэйпл Ливз» отыгрались на 11-й минуте третьего перниода, забив в меньшинстве. Победную шайбу в овертайме забросил Остин Мэттьюс.
«Торонто» набрал 36 очков в 28 матчах и занимает 4-е место в Восточной конференции. «Нью-Джерси» идет на 2-й строчке — 39 очков в 31 игре.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Нью-Джерси» — «Торонто» — 1:2 ОТ (0:0, 1:0, 0:1, 0:1)
Голы: Палат — 4 (Братт), 27:16 — 1:0. Хольмберг — 2 (мен., Девар, Танев), 50:42 — 1:1. Мэттьюс — 9, 62:51 — 1:2.
Вратари: Маркстрем — Столарц.
Штраф: 6 — 8.
Броски: 38 (16+11+10+1) — 14 (1+5+6+2).
11 декабря. Нью-Джерси. Prudential Center. 16091 зритель.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вашингтон
|27
|19
|8
|40
|2
|Нью-Джерси
|31
|18
|13
|39
|3
|Каролина
|28
|18
|10
|37
|4
|Филадельфия
|29
|13
|16
|30
|5
|Рейнджерс
|27
|14
|13
|29
|6
|Айлендерс
|30
|11
|19
|29
|7
|Питтсбург
|30
|12
|18
|28
|8
|Коламбус
|28
|12
|16
|27
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|28
|17
|11
|36
|2
|Торонто
|28
|17
|11
|36
|3
|Бостон
|29
|15
|14
|33
|4
|Тампа-Бэй
|25
|14
|11
|30
|5
|Оттава
|27
|12
|15
|26
|6
|Детройт
|28
|11
|17
|26
|7
|Баффало
|28
|11
|17
|26
|8
|Монреаль
|28
|11
|17
|25
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Миннесота
|27
|18
|9
|40
|2
|Виннипег
|29
|20
|9
|40
|3
|Даллас
|27
|17
|10
|34
|4
|Колорадо
|30
|17
|13
|34
|5
|Юта
|27
|12
|15
|28
|6
|Сент-Луис
|28
|13
|15
|28
|7
|Чикаго
|28
|9
|19
|20
|8
|Нэшвилл
|28
|7
|21
|20
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|28
|18
|10
|39
|2
|Лос-Анджелес
|28
|17
|11
|37
|3
|Ванкувер
|26
|14
|12
|32
|4
|Эдмонтон
|27
|15
|12
|32
|5
|Калгари
|28
|13
|15
|31
|6
|Сиэтл
|29
|14
|15
|29
|7
|Сан-Хосе
|31
|10
|21
|25
|8
|Анахайм
|26
|10
|16
|24
|11.12
|03:00
|
Питтсбург – Колорадо
|2 : 6
|11.12
|03:00
|
Нью-Джерси – Торонто
|1 : 2 ОТ
|11.12
|03:00
|
Коламбус – Филадельфия
|3 : 5
|11.12
|03:00
|
Каролина – Сан-Хосе
|3 : 2
|11.12
|03:30
|
Айлендерс – Лос-Анджелес
|1 : 3
|11.12
|04:00
|
Виннипег – Бостон
|- : -
|11.12
|04:00
|
Нэшвилл – Калгари
|- : -
|11.12
|05:00
|
Эдмонтон – Тампа-Бэй
|- : -
|11.12
|05:30
|
Юта – Миннесота
|- : -
|11.12
|06:00
|
Ванкувер – Сент-Луис
|- : -
|11.12
|06:00
|
Сиэтл – Флорида
|- : -