Грицюк забил во втором матче НХЛ подряд

«Нью-Джерси» сравнял счет в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Торонто».

На 7-й минуте второго периода российский нападающий Арсений Грицюк забил гол и сделал счет 2:2. Для 24-летнего россиянина этот гол стал 11-м в сезоне. Теперь у него 25 (11+14) очков в 58 играх.

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