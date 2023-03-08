«Торонто» на выезде переиграл «Нью-Джерси». Самсонов сделал 30 сэйвов

«Торонто» обыграл «Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3.

Российский вратарь «Мэйпл Ливз» Илья Самсонов отразил 30 из 33 бросков по своим воротам.

«Нью-Джерси» идет на 3-м месте в Восточной конференции — 88 очков, а «Торонто» — на 4-м (86 очков).