«Торонто» разгромил «Нью-Джерси» на выезде и одержал пятую победу подряд

«Торонто» разгромил «Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 7:1.

Единственную шайбу «Дэвилз» забросил Джек Хьюз. У «Торонто» дубль сделал Митчелл Марнер, по одному голу забили Джейсон Спецца, Остон Мэттьюс, Давид Кампф, Майкл Бантинг и Пьер Энгвалль.

Российский форвард «Мэйпл Ливз» Илья Михеев сделал результативную передачу и набрал 50-е очко за карьеру в НХЛ.

«Торонто» одержал пятую победу подряд, «Нью-Джерси» проиграл в шестом матче кряду.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Нью-Джерси» — «Торонто» — 1:7 (0:4, 0:2, 1:1)

Голы: Спецца — 9 (Энгвалль), 2:13 — 0:1. Мэттьюс — 29 (Марнер, Бантинг), 8:38 — 0:2. Кампф — 5 (Михеев, Холл), 9:04 — 0:3. Марнер — 13 (Мэттьюс), 15:31 — 0:4. Бантинг — 13 (Марнер, Кампф), 28:25 — 0:5. Энгвалль — 7 (Симмондс), 35:12 — 0:6. Хьюз — 12 (Шарангович, Братт), 43:31 — 1:6. Марнер — 14, 45:57 — 1:7.

Вратари: Гиллис (Шмид, 40:00) — Кэмпбелл.

Штраф: 4 — 6.

Броски: 32 (9+9+14) — 36 (18+10+8).

Наши: — - Михеев (14.30/1/+1).

2 февраля. Нью-Джерси. Prudential Center.