«Торонто» разгромил «Нью-Джерси» на выезде и одержал пятую победу подряд
«Торонто» разгромил «Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 7:1.
Единственную шайбу «Дэвилз» забросил Джек Хьюз. У «Торонто» дубль сделал Митчелл Марнер, по одному голу забили Джейсон Спецца, Остон Мэттьюс, Давид Кампф, Майкл Бантинг и Пьер Энгвалль.
Российский форвард «Мэйпл Ливз» Илья Михеев сделал результативную передачу и набрал 50-е очко за карьеру в НХЛ.
«Торонто» одержал пятую победу подряд, «Нью-Джерси» проиграл в шестом матче кряду.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Нью-Джерси» — «Торонто» — 1:7 (0:4, 0:2, 1:1)
Голы: Спецца — 9 (Энгвалль), 2:13 — 0:1. Мэттьюс — 29 (Марнер, Бантинг), 8:38 — 0:2. Кампф — 5 (Михеев, Холл), 9:04 — 0:3. Марнер — 13 (Мэттьюс), 15:31 — 0:4. Бантинг — 13 (Марнер, Кампф), 28:25 — 0:5. Энгвалль — 7 (Симмондс), 35:12 — 0:6. Хьюз — 12 (Шарангович, Братт), 43:31 — 1:6. Марнер — 14, 45:57 — 1:7.
Вратари: Гиллис (Шмид, 40:00) — Кэмпбелл.
Штраф: 4 — 6.
Броски: 32 (9+9+14) — 36 (18+10+8).
Наши: — - Михеев (14.30/1/+1).
2 февраля. Нью-Джерси. Prudential Center.
|Столичный дивизион
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|1
|Каролина
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|11
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|2
|Рейнджерс
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|30
|17
|64
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|27
|19
|62
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|5
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|23
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|Айлендерс
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|15
|30
|38
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|Нью-Джерси
|45
|15
|30
|35
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
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|32
|15
|69
|2
|Тампа-Бэй
|46
|30
|16
|66
|3
|Торонто
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|29
|13
|61
|4
|Бостон
|43
|26
|17
|55
|5
|Детройт
|46
|20
|26
|46
|6
|Баффало
|44
|14
|30
|35
|7
|Оттава
|40
|14
|26
|32
|8
|Монреаль
|44
|8
|36
|23
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|43
|32
|11
|67
|2
|Нэшвилл
|45
|27
|18
|58
|3
|Миннесота
|40
|27
|13
|57
|4
|Сент-Луис
|44
|26
|18
|57
|5
|Даллас
|42
|23
|19
|48
|6
|Виннипег
|42
|18
|24
|43
|7
|Чикаго
|45
|16
|29
|39
|8
|Аризона
|43
|10
|33
|24
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|45
|26
|19
|55
|2
|Анахайм
|48
|23
|25
|55
|3
|Лос-Анджелес
|46
|23
|23
|53
|4
|Калгари
|40
|21
|19
|48
|5
|Сан-Хосе
|46
|22
|24
|48
|6
|Эдмонтон
|41
|22
|19
|47
|7
|Ванкувер
|45
|20
|25
|46
|8
|Сиэтл
|45
|14
|31
|32
|2.02
|03:00
|
Бостон – Сиэтл
|3 : 2
|2.02
|03:00
|
Нью-Джерси – Торонто
|1 : 7
|2.02
|03:00
|
Питтсбург – Вашингтон
|3 : 4 ОТ
|2.02
|03:00
|
Рейнджерс – Флорида
|5 : 2
|2.02
|03:00
|
Тампа-Бэй – Сан-Хосе
|3 : 2 ОТ
|2.02
|03:00
|
Филадельфия – Виннипег
|3 : 1
|2.02
|03:30
|
Айлендерс – Оттава
|4 : 1
|2.02
|04:00
|
Нэшвилл – Ванкувер
|- : -
|2.02
|04:30
|
Даллас – Калгари
|- : -
|2.02
|05:00
|
Колорадо – Аризона
|- : -
|2.02
|06:00
|
Вегас – Баффало
|- : -
|И
|О
|
|
Джонатан Юбердо
Флорида
|47
|64
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|41
|61
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|40
|59
|И
|Г
|
|
Крис Крайдер
Рейнджерс
|47
|33
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|41
|31
|
|
Александр Овечкин
Вашингтон
|46
|29
|И
|КН
|
|
Вилле Хуссо
Сент-Луис
|15
|1.9
|
|
Фредерик Андерсен
Каролина
|30
|2.05
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|29
|2.09