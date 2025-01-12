«Нью-Джерси» — «Тампа»: видеообзор матча НХЛ

«Нью-Джерси» на своем льду обыграл «Тампу» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 3:2 ОТ.

У «Дэвилз» отличились Ондржей Палат, Джек Хьюз и Стефан Ноэсен.

За «Лайтнинг» шайбы забросили Виктор Хедман и Никита Кучеров.

«Нью-Джерси» набрал 56 очков и занимает 3-е место в Восточной конференции, «Тампа» идет 6-й с 47 баллами.