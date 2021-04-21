«Нью-Джерси» стал вторым клубом НХЛ, который лишился шансов на плей-офф
10:25
«Нью-Джерси» 21 апреля после поражения в матче регулярного сезона НХЛ против «Питтсбурга» (6:7) лишился шансов на плей-офф турнира.
«Дьяволы» третий сезон кряду не могут пробиться в стадию игр на вылет.
Первым шансы на Кубок Стэнли 18 апреля потерял «Баффало», который также представляет Восточный дивизион.
По состоянию на 21 апреля, у «Нью-Джерси» 34 очка и предпоследее место в дивизионе.
2
Зачет
vs
2
Офсайд
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