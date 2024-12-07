«Нью-Джерси» — «Сиэтл»: видеообзор матча

«Нью-Джерси» дома победил «Сиэтл» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2.

«Нью-Джерси» с 38 очками в 29 матчах лидирует в Восточной конференции. «Сиэтл» идет на 11-й строчке в Западной конференции — 27 очков в 28 играх.