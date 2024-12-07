«Нью-Джерси» обыграл «Сиэтл»

«Нью-Джерси» выиграл у «Сиэтла» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2.

Голы «Дэвилз» забили Тимо Майер, Люк Хьюз и Йеспер Братт. У «Кракен» отличились Шейн Райт и Андре Бураковски.

«Нью-Джерси» с 38 очками в 29 атчах лидирует в Восточной конференции. «Сиэтл» идет на 11-й строчке в Западной конференции — 27 очков в 28 играх.