«Нью-Джерси» — «Сент-Луис»: видеообзор матча НХЛ

«Нью-Джерси» на своем льду уступил «Сент-Луису» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 0:3.

За «Блюз» дубль оформил Дилан Холлоуэй, еще одну шайбу забросил Роберт Томас.

«Нью-Джерси» с 32 очками идет 2-м на «Востоке», «Сент-Луис» набрал 23 очка и занял 11-е место в Западной конференции.