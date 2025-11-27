«Нью-Джерси» — «Сент-Луис»: видеообзор матча НХЛ

«Нью-Джерси» обыграл «Сент-Луис» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2 ОТ.

У хозяев голы забили Тимо Майер, Нико Хишир и Шимон Немец, у гостей — Кэм Фаулер и Роберт Томас.

«Нью-Джерси» одержал вторую победу подряд. Он занимает первое место в таблице Восточной конференции — 31 очко после 23 матчей. «Сент-Луис» (21 очко после 24 игр) расположился на 14-м месте.

В следующем матче «Нью-Джерси» 29 ноября сыграет на выезде с «Баффало», «Сент-Луис» в тот же день примет «Оттаву».

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