«Сент-Луис» обыграл «Нью-Джерси», Бучневич сделал голевую передачу

«Сент-Луис» переиграл «Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:0. «Блюз» прервали трехматчевую победную серию «Дэвилз».

Все три шайбы были заброшены в первом периоде: Дилан Холлоуэй оформил дубль, а также один гол на счету Роберта Томаса.

Российский форвард Павел Бучневич отметился одной голевой передачей. Всего в этой регулярке у 15 (6+9) очков в 24 матчах.

«Сент-Луис» набрал 23 очка в 24 играх и занимает 11-е место в Западной конференции. «Нью-Джерси» идет на 2-й строчке в Восточной конференции — 32 очка в 25 матчах.