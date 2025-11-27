«Нью-Джерси» победил «Сент-Луис»

«Нью-Джерси» выиграл у «Сент-Луиса» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2 ОТ.

В основное время у «Дэвилз» забили Нико Хишир и Тимо Майер, а у «Блюз» — Кэм Фаулер и Роберт Томас. Победную шайбу забросил Шимон Немец.

«Нью-Джерси» лидирует в Восточной конференции с 31 очком в 23 играх. «Сент-Луис» идет на 13-й строчке в Западной конференции — 21 очко в 24 матчах.