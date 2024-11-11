«Нью-Джерси» — «Сан-Хосе»: видеообзор матча НХЛ
«Сан-Хосе» на выезде переиграл «Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 1:0. «Шаркс» прервали трехматчевую побелную серию «Дэвилз».
«Сан-Хосе» с 12 очками занимает 15-е место в Западной конференции. «Нью-Джерси» располагается на 2-й строчке в Восточной конференции — 22 очка.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Нью-Джерси
|18
|10
|8
|22
|2
|Каролина
|13
|10
|3
|20
|3
|Вашингтон
|14
|10
|4
|20
|4
|Рейнджерс
|13
|9
|4
|19
|5
|Айлендерс
|15
|6
|9
|15
|6
|Питтсбург
|16
|6
|10
|14
|7
|Коламбус
|14
|5
|9
|12
|8
|Филадельфия
|15
|5
|10
|12
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|15
|11
|4
|23
|2
|Торонто
|16
|9
|7
|20
|3
|Бостон
|16
|7
|9
|16
|4
|Тампа-Бэй
|14
|7
|7
|15
|5
|Баффало
|15
|7
|8
|15
|6
|Оттава
|14
|7
|7
|14
|7
|Детройт
|14
|6
|8
|13
|8
|Монреаль
|15
|4
|11
|10
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|15
|14
|1
|28
|2
|Миннесота
|15
|10
|5
|23
|3
|Даллас
|13
|8
|5
|16
|4
|Юта
|15
|6
|9
|15
|5
|Колорадо
|15
|7
|8
|14
|6
|Сент-Луис
|15
|7
|8
|14
|7
|Чикаго
|16
|6
|10
|13
|8
|Нэшвилл
|15
|5
|10
|11
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Лос-Анджелес
|16
|9
|7
|21
|2
|Вегас
|14
|9
|5
|20
|3
|Ванкувер
|13
|7
|6
|17
|4
|Калгари
|15
|7
|8
|17
|5
|Эдмонтон
|15
|7
|8
|15
|6
|Сиэтл
|15
|6
|9
|13
|7
|Анахайм
|14
|5
|9
|12
|8
|Сан-Хосе
|16
|5
|11
|12
Результаты / календарь
1.11
2.11
3.11
4.11
5.11
6.11
7.11
8.11
9.11
10.11
11.11
12.11
13.11
14.11
15.11
16.11
|11.11
|03:00
|
Нью-Джерси – Сан-Хосе
|0 : 1
|11.11
|03:00
|
Чикаго – Миннесота
|2 : 1 ОТ
|11.11
|04:00
|
Анахайм – Коламбус
|4 : 2
|11.11
|20:30
|
Баффало – Монреаль
|- : -
Новости