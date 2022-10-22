«Нью-Джерси» обыграл «Сан-Хосе» и одержал третью победу подряд в сезоне

«Нью-Джерси» обыграл «Сан-Хосе» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счетом 2:1.

Голами в составе «Дэвилз» отметились Егор Шарангович и Доусон Мерсер. За «Шаркс» забил Кевин Лабанк.

Российские нападающий «Сан-Хосе» Евгений Свечников и Александр Барабанов не отметились результативными действиями. Свечников в этом матче заработал двухминутное удаление за блокировку соперника.

«Нью-Джерси» выиграл третий матч подряд в сезоне. Команда занимает 10-е место в турнирной таблице Востока с шестью очками в пяти матчах.

«Сан-Хосе» на Западе находится на последнем, 16-м месте, имея в активе 2 очка в семи играх.

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«Нью-Джерси» — «Сан-Хосе» — 2:1 (0:0, 2:1, 0:0)

Голы: Шарангович — 1, 33:21 — 1:0. Мерсер — 2 (бол., Хишир, Братт), 35:43 — 2:0. Лабанк — 1 (Харрингтон, Линдблом), 36:15 — 2:1.

Вратари: Блэквуд — Кяхкенен (56:36).

Штраф: 4 — 6.

Броски: 37 (10+20+7) — 22 (6+8+8).

Наши: — - Барабанов (16.57/0/-1), Свечников (12.09/1/0).

22 октября. Нью-Джерси. Prudential Center.