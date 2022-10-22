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Сегодня, 22:39

«Нью-Джерси» обыграл «Сан-Хосе» и одержал третью победу подряд в сезоне

Анна Горшкова
Корреспондент
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«Нью-Джерси» обыграл «Сан-Хосе» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счетом 2:1.

Голами в составе «Дэвилз» отметились Егор Шарангович и Доусон Мерсер. За «Шаркс» забил Кевин Лабанк.

Российские нападающий «Сан-Хосе» Евгений Свечников и Александр Барабанов не отметились результативными действиями. Свечников в этом матче заработал двухминутное удаление за блокировку соперника.

«Нью-Джерси» выиграл третий матч подряд в сезоне. Команда занимает 10-е место в турнирной таблице Востока с шестью очками в пяти матчах.

«Сан-Хосе» на Западе находится на последнем, 16-м месте, имея в активе 2 очка в семи играх.

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«Нью-Джерси» — «Сан-Хосе» — 2:1 (0:0, 2:1, 0:0)

Голы: Шарангович — 1, 33:21 — 1:0. Мерсер — 2 (бол., Хишир, Братт), 35:43 — 2:0. Лабанк — 1 (Харрингтон, Линдблом), 36:15 — 2:1.

Вратари: Блэквуд — Кяхкенен (56:36).

Штраф: 4 — 6.

Броски: 37 (10+20+7) — 22 (6+8+8).

Наши: — - Барабанов (16.57/0/-1), Свечников (12.09/1/0).

22 октября. Нью-Джерси. Prudential Center.

НХЛ
ХК Нью-Джерси Дэвилз
ХК Сан-Хосе Шаркс
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3 Каролина 4 3 1 6
4 Филадельфия 4 3 1 6
5 Нью-Джерси 5 3 2 6
6 Айлендерс 4 2 2 4
7 Вашингтон 5 2 3 4
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Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 5 4 1 8
2 Флорида 5 3 2 7
3 Баффало 4 3 1 6
4 Детройт 4 2 2 6
5 Монреаль 5 3 2 6
6 Торонто 5 3 2 6
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3 Нэшвилл 6 2 4 5
4 Сент-Луис 2 2 0 4
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7 Миннесота 4 1 3 2
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Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 5 4 1 8
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3 Сиэтл 6 2 4 6
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5 Эдмонтон 4 2 2 4
6 Анахайм 5 1 4 3
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22.10 02:00
Флорида – Тампа-Бэй
 2 : 3 ОТ
22.10 03:30
Чикаго – Детройт
 4 : 3 ОТ
22.10 04:00
Колорадо – Сиэтл
 2 : 3
22.10 20:00
Бостон – Миннесота
 - : -
22.10 20:00
Нью-Джерси – Сан-Хосе
 2 : 1
22.10 23:00
Оттава – Аризона
 - : -
22.10 23:00
Эдмонтон – Сент-Луис
 - : -
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И О
Артемий Панарин

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 5 11
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 4 10
Валерий Ничушкин

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Колорадо

 5 10
И Г
Стивен Стэмкос

Стивен Стэмкос

Тампа-Бэй

 5 7
Андрей Свечников

Андрей Свечников

Каролина

 4 6
Валерий Ничушкин

Валерий Ничушкин

Колорадо

 5 5
И КН
Алекс Стэлок

Алекс Стэлок

Чикаго

 2 0.75
Джейк Эттингер

Джейк Эттингер

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