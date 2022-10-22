«Нью-Джерси» обыграл «Сан-Хосе» и одержал третью победу подряд в сезоне
«Нью-Джерси» обыграл «Сан-Хосе» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счетом 2:1.
Голами в составе «Дэвилз» отметились Егор Шарангович и Доусон Мерсер. За «Шаркс» забил Кевин Лабанк.
Российские нападающий «Сан-Хосе» Евгений Свечников и Александр Барабанов не отметились результативными действиями. Свечников в этом матче заработал двухминутное удаление за блокировку соперника.
«Нью-Джерси» выиграл третий матч подряд в сезоне. Команда занимает 10-е место в турнирной таблице Востока с шестью очками в пяти матчах.
«Сан-Хосе» на Западе находится на последнем, 16-м месте, имея в активе 2 очка в семи играх.
Хоккей
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Нью-Джерси» — «Сан-Хосе» — 2:1 (0:0, 2:1, 0:0)
Голы: Шарангович — 1, 33:21 — 1:0. Мерсер — 2 (бол., Хишир, Братт), 35:43 — 2:0. Лабанк — 1 (Харрингтон, Линдблом), 36:15 — 2:1.
Вратари: Блэквуд — Кяхкенен (56:36).
Штраф: 4 — 6.
Броски: 37 (10+20+7) — 22 (6+8+8).
Наши: — - Барабанов (16.57/0/-1), Свечников (12.09/1/0).
22 октября. Нью-Джерси. Prudential Center.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Питтсбург
|4
|3
|1
|7
|2
|Рейнджерс
|5
|3
|2
|7
|3
|Каролина
|4
|3
|1
|6
|4
|Филадельфия
|4
|3
|1
|6
|5
|Нью-Джерси
|5
|3
|2
|6
|6
|Айлендерс
|4
|2
|2
|4
|7
|Вашингтон
|5
|2
|3
|4
|8
|Коламбус
|5
|2
|3
|4
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|5
|4
|1
|8
|2
|Флорида
|5
|3
|2
|7
|3
|Баффало
|4
|3
|1
|6
|4
|Детройт
|4
|2
|2
|6
|5
|Монреаль
|5
|3
|2
|6
|6
|Торонто
|5
|3
|2
|6
|7
|Оттава
|4
|2
|2
|4
|8
|Тампа-Бэй
|5
|2
|3
|4
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|4
|3
|1
|7
|2
|Колорадо
|5
|2
|3
|5
|3
|Нэшвилл
|6
|2
|4
|5
|4
|Сент-Луис
|2
|2
|0
|4
|5
|Чикаго
|4
|2
|2
|4
|6
|Виннипег
|4
|2
|2
|4
|7
|Миннесота
|4
|1
|3
|2
|8
|Аризона
|4
|1
|3
|2
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|5
|4
|1
|8
|2
|Калгари
|4
|3
|1
|6
|3
|Сиэтл
|6
|2
|4
|6
|4
|Лос-Анджелес
|6
|3
|3
|6
|5
|Эдмонтон
|4
|2
|2
|4
|6
|Анахайм
|5
|1
|4
|3
|7
|Ванкувер
|5
|0
|5
|2
|8
|Сан-Хосе
|7
|1
|6
|2
|22.10
|02:00
|
Флорида – Тампа-Бэй
|2 : 3 ОТ
|22.10
|03:30
|
Чикаго – Детройт
|4 : 3 ОТ
|22.10
|04:00
|
Колорадо – Сиэтл
|2 : 3
|22.10
|20:00
|
Бостон – Миннесота
|- : -
|22.10
|20:00
|
Нью-Джерси – Сан-Хосе
|2 : 1
|22.10
|23:00
|
Оттава – Аризона
|- : -
|22.10
|23:00
|
Эдмонтон – Сент-Луис
|- : -
|И
|О
|
|
Артемий Панарин
Рейнджерс
|5
|11
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|4
|10
|
|
Валерий Ничушкин
Колорадо
|5
|10
|И
|Г
|
|
Стивен Стэмкос
Тампа-Бэй
|5
|7
|
|
Андрей Свечников
Каролина
|4
|6
|
|
Валерий Ничушкин
Колорадо
|5
|5
|И
|КН
|
|
Алекс Стэлок
Чикаго
|2
|0.75
|
|
Джейк Эттингер
Даллас
|3
|1.00
|
|
Крэйг Андерсон
Баффало
|1
|1.00