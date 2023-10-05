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«Нью-Джерси» — «Рейнджерс»: прямая трансляция матча предсезонки НХЛ (видео)

«Нью-Джерси» сыграет с «Рейнджерсом» в предсезонном матче НХЛ 5 октября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Джек Хьюз (ХК «Нью-Джерси»).
Фото USA Today Sports

«Нью-Джерси» на своем льду сыграет с «Рейнджерсом» в предсезонном матче НХЛ в ночь на 5 октября. Матч пройдет на арене «Пру­ден­шал-центр» в Ньюарке, штат Нью-Джерси (США) и начнется в 02.00 по московскому времени.

Видеотрансляция противостояния «Нью-Джерси Девилз» — «Нью-Йорк Рейнджерс» будет доступна бесплатно в прямом эфире в социальной сети «ВКонтакте».

Регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги (НХЛ) стартует в среду, 11 октября. «Рейнджерс» откроет сезон 2023 / 2024 выездным матчем против «Баффало» в пятницу, 13 октября. «Девилз» начнет с домашней игры против «Детройта» 13 октября.

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Хоккей
НХЛ
ХК Нью-Джерси Дэвилз
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
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