«Рейнджерс» без Панарина и Шестеркина уступили «Нью-Джерси»

«Нью-Джерси» дома обыграл «Рейнджерс» в выставочном матче НХЛ — 3:1.

У хозяев отличились Брайан Халонен, Натан Легаре и Кевин Лабанк. Единственный гол гостей забил Антон Блид.

Вратарь Игорь Шестеркин и нападающий Артемий Панарин, выступающие за «Рейнджерс», пропустили матч.

Команды проведут еще один выставочный матч между собой 2 октября. Начало игры — в 2.00 (мск).