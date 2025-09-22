Хоккей
22 сентября 2025, 00:32

Грицюк набрал два очка за «Нью-Джерси» в предсезонном матче против «Рейнджерс»

Сергей Разин
корреспондент

«Нью-Джерси» в предсезонном матче НХЛ уступил «Рейнджерс» со счетом 3:5.

В составе «Дэвилз» 2 (1+1) очка набрал Арсений Грицюк, еще по голу забили Брайан Халонен и Пол Коттер. У команды из Нью-Йорка отличились Гейб Перро, Дилан Рубрук, Конор Шири, Скотт Морроу и Джонни Бродзински.

Грицюк перешел в «Нью-Джерси» в мае 2025 года. В сезоне-2024/25 форвард играл за СКА, в 49 матчах регулярного чемпионата КХЛ он набрал 44 (17+27) очка. В плей-офф у него 5 (1+4) очков в 6 матчах.

В следующем матче «Нью-Джерси» 24 сентября сыграет с «Айлендерс», «Рейнджерс» в этот же день встретятся с «Бостоном».

Арсений Грицюк.Гол, ассист и лучший результат по броскам. Грицюк ярко дебютировал за «Нью-Джерси»
Арсений Грицюк
НХЛ
ХК Нью-Джерси Дэвилз
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 39 24 15 51
2 Айлендерс 40 22 18 48
3 Филадельфия 38 20 18 47
4 Вашингтон 40 21 19 47
5 Питтсбург 38 17 21 43
6 Рейнджерс 42 19 23 43
7 Нью-Джерси 39 20 19 42
8 Коламбус 38 17 21 40
Атлантический дивизион И В П О
1 Детройт 40 23 17 49
2 Монреаль 39 21 18 48
3 Тампа-Бэй 38 22 16 47
4 Флорида 39 21 18 45
5 Баффало 38 20 18 44
6 Торонто 39 18 21 42
7 Бостон 40 20 20 42
8 Оттава 38 18 20 41
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 38 29 9 65
2 Даллас 39 25 14 57
3 Миннесота 40 24 16 54
4 Юта 40 18 22 39
5 Нэшвилл 38 17 21 38
6 Сент-Луис 40 15 25 38
7 Чикаго 39 14 25 35
8 Виннипег 37 15 22 34
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Эдмонтон 40 20 20 46
2 Вегас 37 17 20 45
3 Анахайм 39 21 18 44
4 Лос-Анджелес 38 16 22 41
5 Сан-Хосе 39 19 20 41
6 Сиэтл 37 16 21 39
7 Калгари 39 17 22 38
8 Ванкувер 39 16 23 35
Результаты / календарь
19.12
20.12
21.12
22.12
23.12
24.12
28.12
29.12
30.12
31.12
1.01
2.01
3.01
4.01
5.01
6.01
1.01 00:05 Сан-Хосе – Миннесота - : -
1.01 00:05 Анахайм – Тампа-Бэй - : -
1.01 02:30 Детройт – Виннипег - : -
1.01 03:00 Коламбус – Нью-Джерси - : -
1.01 04:00 Даллас – Баффало - : -
1.01 05:00 Колорадо – Сент-Луис - : -
1.01 05:30 Эдмонтон – Бостон - : -
1.01 05:30 Калгари – Филадельфия - : -
1.01 21:00 Оттава – Вашингтон - : -
1.01 23:00 Айлендерс – Юта - : -
Все результаты / календарь

