Грицюк набрал два очка за «Нью-Джерси» в предсезонном матче против «Рейнджерс»

«Нью-Джерси» в предсезонном матче НХЛ уступил «Рейнджерс» со счетом 3:5.

В составе «Дэвилз» 2 (1+1) очка набрал Арсений Грицюк, еще по голу забили Брайан Халонен и Пол Коттер. У команды из Нью-Йорка отличились Гейб Перро, Дилан Рубрук, Конор Шири, Скотт Морроу и Джонни Бродзински.

Грицюк перешел в «Нью-Джерси» в мае 2025 года. В сезоне-2024/25 форвард играл за СКА, в 49 матчах регулярного чемпионата КХЛ он набрал 44 (17+27) очка. В плей-офф у него 5 (1+4) очков в 6 матчах.

В следующем матче «Нью-Джерси» 24 сентября сыграет с «Айлендерс», «Рейнджерс» в этот же день встретятся с «Бостоном».