Грицюк набрал два очка за «Нью-Джерси» в предсезонном матче против «Рейнджерс»
«Нью-Джерси» в предсезонном матче НХЛ уступил «Рейнджерс» со счетом 3:5.
В составе «Дэвилз» 2 (1+1) очка набрал Арсений Грицюк, еще по голу забили Брайан Халонен и Пол Коттер. У команды из Нью-Йорка отличились Гейб Перро, Дилан Рубрук, Конор Шири, Скотт Морроу и Джонни Бродзински.
Грицюк перешел в «Нью-Джерси» в мае 2025 года. В сезоне-2024/25 форвард играл за СКА, в 49 матчах регулярного чемпионата КХЛ он набрал 44 (17+27) очка. В плей-офф у него 5 (1+4) очков в 6 матчах.
В следующем матче «Нью-Джерси» 24 сентября сыграет с «Айлендерс», «Рейнджерс» в этот же день встретятся с «Бостоном».
Положение команд
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|39
|24
|15
|51
|2
|Айлендерс
|40
|22
|18
|48
|3
|Филадельфия
|38
|20
|18
|47
|4
|Вашингтон
|40
|21
|19
|47
|5
|Питтсбург
|38
|17
|21
|43
|6
|Рейнджерс
|42
|19
|23
|43
|7
|Нью-Джерси
|39
|20
|19
|42
|8
|Коламбус
|38
|17
|21
|40
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Детройт
|40
|23
|17
|49
|2
|Монреаль
|39
|21
|18
|48
|3
|Тампа-Бэй
|38
|22
|16
|47
|4
|Флорида
|39
|21
|18
|45
|5
|Баффало
|38
|20
|18
|44
|6
|Торонто
|39
|18
|21
|42
|7
|Бостон
|40
|20
|20
|42
|8
|Оттава
|38
|18
|20
|41
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|38
|29
|9
|65
|2
|Даллас
|39
|25
|14
|57
|3
|Миннесота
|40
|24
|16
|54
|4
|Юта
|40
|18
|22
|39
|5
|Нэшвилл
|38
|17
|21
|38
|6
|Сент-Луис
|40
|15
|25
|38
|7
|Чикаго
|39
|14
|25
|35
|8
|Виннипег
|37
|15
|22
|34
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Эдмонтон
|40
|20
|20
|46
|2
|Вегас
|37
|17
|20
|45
|3
|Анахайм
|39
|21
|18
|44
|4
|Лос-Анджелес
|38
|16
|22
|41
|5
|Сан-Хосе
|39
|19
|20
|41
|6
|Сиэтл
|37
|16
|21
|39
|7
|Калгари
|39
|17
|22
|38
|8
|Ванкувер
|39
|16
|23
|35
Результаты / календарь
19.12
20.12
21.12
22.12
23.12
24.12
28.12
29.12
30.12
31.12
1.01
2.01
3.01
4.01
5.01
6.01
|1.01
|00:05
|Сан-Хосе – Миннесота
|- : -
|1.01
|00:05
|Анахайм – Тампа-Бэй
|- : -
|1.01
|02:30
|Детройт – Виннипег
|- : -
|1.01
|03:00
|Коламбус – Нью-Джерси
|- : -
|1.01
|04:00
|Даллас – Баффало
|- : -
|1.01
|05:00
|Колорадо – Сент-Луис
|- : -
|1.01
|05:30
|Эдмонтон – Бостон
|- : -
|1.01
|05:30
|Калгари – Филадельфия
|- : -
|1.01
|21:00
|Оттава – Вашингтон
|- : -
|1.01
|23:00
|Айлендерс – Юта
|- : -
