«Рейнджерс» потерпели разгромное поражение от «Нью-Джерси», Панарин — без результативных действий
«Рейнджерс» уступили «Нью-Джерси» в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ — 0:5.
У «Девилз» три (2+1) очка набрал Джек Хьюз, также по голу забили Тимо Майер, Стефан Ноусен и Доусон Мерсер.
Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин не отметился результативными действиями в этой игре. Всего на счету 33-летнего форварда в нынешнем сезоне 15 голов и 22 результативные передачи в 32 матчах.
«Нью-Джерси» с 49 очками после 37 игр вышел на первое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Рейнджерс» (33 балла в 34 матчах) идут на 11-й позиции.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Нью-Джерси» — «Рейнджерс» — 5:0 (1:0, 2:0, 2:0)
Голы: Д. Хьюз — 14 (Братт, Хэмилтон), 4:29 — 1:0. Майер — 13 (бол., Мерсер, Палат), 24:41 — 2:0. Д. Хьюз — 15 (бол., Л. Хьюз, Братт), 31:13 — 3:0. Ноесен — 16 (Хишир, Майер), 48:00 — 4:0. Мерсер — 8 (бол., Д. Хьюз, Л. Хьюз), 52:35 — 5:0.
Вратари: Маркстрем — Куик.
Штраф: 24 — 24.
Броски: 30 (9+9+12) — 12 (5+4+3).
Наши: — - Панарин (19.06/1/-1).
23 декабря. Нью-Джерси. Prudential Center.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Нью-Джерси
|37
|23
|14
|49
|2
|Вашингтон
|33
|23
|10
|48
|3
|Каролина
|33
|21
|12
|43
|4
|Питтсбург
|35
|15
|20
|35
|5
|Филадельфия
|34
|15
|19
|34
|6
|Рейнджерс
|34
|16
|18
|33
|7
|Айлендерс
|34
|13
|21
|33
|8
|Коламбус
|34
|13
|21
|32
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|35
|22
|13
|46
|2
|Торонто
|34
|21
|13
|44
|3
|Бостон
|35
|18
|17
|40
|4
|Тампа-Бэй
|31
|18
|13
|38
|5
|Оттава
|34
|18
|16
|38
|6
|Монреаль
|33
|14
|19
|31
|7
|Детройт
|33
|13
|20
|30
|8
|Баффало
|34
|11
|23
|26
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|35
|24
|11
|49
|2
|Миннесота
|34
|20
|14
|44
|3
|Колорадо
|36
|21
|15
|42
|4
|Даллас
|32
|19
|13
|38
|5
|Юта
|33
|16
|17
|38
|6
|Сент-Луис
|35
|15
|20
|34
|7
|Нэшвилл
|34
|10
|24
|27
|8
|Чикаго
|34
|12
|22
|26
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|33
|22
|11
|47
|2
|Эдмонтон
|34
|21
|13
|44
|3
|Лос-Анджелес
|34
|19
|15
|43
|4
|Ванкувер
|33
|16
|17
|39
|5
|Калгари
|34
|16
|18
|39
|6
|Сиэтл
|36
|15
|21
|32
|7
|Анахайм
|32
|13
|19
|30
|8
|Сан-Хосе
|36
|11
|25
|28
|23.12
|01:00
|
Вашингтон – Лос-Анджелес
|3 : 1
|23.12
|01:00
|
Тампа-Бэй – Флорида
|2 : 4
|23.12
|01:00
|
Юта – Анахайм
|4 : 5 Б
|23.12
|04:00
|
Эдмонтон – Оттава
|3 : 1
|23.12
|04:00
|
Колорадо – Сиэтл
|5 : 2
|23.12
|21:00
|
Нью-Джерси – Рейнджерс
|5 : 0
|23.12
|22:00
|
Торонто – Виннипег
|- : -