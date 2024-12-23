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Сегодня, 23:36

«Рейнджерс» потерпели разгромное поражение от «Нью-Джерси», Панарин — без результативных действий

Алина Савинова
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«Рейнджерс» уступили «Нью-Джерси» (0:5).
Фото Imagn Images, USA Today Sports

«Рейнджерс» уступили «Нью-Джерси» в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ — 0:5.

У «Девилз» три (2+1) очка набрал Джек Хьюз, также по голу забили Тимо Майер, Стефан Ноусен и Доусон Мерсер.

Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин не отметился результативными действиями в этой игре. Всего на счету 33-летнего форварда в нынешнем сезоне 15 голов и 22 результативные передачи в 32 матчах.

«Нью-Джерси» с 49 очками после 37 игр вышел на первое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Рейнджерс» (33 балла в 34 матчах) идут на 11-й позиции.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Нью-Джерси» — «Рейнджерс» — 5:0 (1:0, 2:0, 2:0)

Голы: Д. Хьюз — 14 (Братт, Хэмилтон), 4:29 — 1:0. Майер — 13 (бол., Мерсер, Палат), 24:41 — 2:0. Д. Хьюз — 15 (бол., Л. Хьюз, Братт), 31:13 — 3:0. Ноесен — 16 (Хишир, Майер), 48:00 — 4:0. Мерсер — 8 (бол., Д. Хьюз, Л. Хьюз), 52:35 — 5:0.

Вратари: Маркстрем — Куик.

Штраф: 24 — 24.

Броски: 30 (9+9+12) — 12 (5+4+3).

Наши: — - Панарин (19.06/1/-1).

23 декабря. Нью-Джерси. Prudential Center.

НХЛ
ХК Нью-Джерси Дэвилз
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
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Столичный дивизион И В П О
1 Нью-Джерси 37 23 14 49
2 Вашингтон 33 23 10 48
3 Каролина 33 21 12 43
4 Питтсбург 35 15 20 35
5 Филадельфия 34 15 19 34
6 Рейнджерс 34 16 18 33
7 Айлендерс 34 13 21 33
8 Коламбус 34 13 21 32
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 35 22 13 46
2 Торонто 34 21 13 44
3 Бостон 35 18 17 40
4 Тампа-Бэй 31 18 13 38
5 Оттава 34 18 16 38
6 Монреаль 33 14 19 31
7 Детройт 33 13 20 30
8 Баффало 34 11 23 26
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 35 24 11 49
2 Миннесота 34 20 14 44
3 Колорадо 36 21 15 42
4 Даллас 32 19 13 38
5 Юта 33 16 17 38
6 Сент-Луис 35 15 20 34
7 Нэшвилл 34 10 24 27
8 Чикаго 34 12 22 26
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 33 22 11 47
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3 Лос-Анджелес 34 19 15 43
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Колорадо – Сиэтл
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