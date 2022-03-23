«Нью-Джерси» обыграл «Рейнджерс». Команды на двоих забросили 11 шайб

«Нью-Джерси» переиграл «Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 7:4. «Дэвилз» прервали свою неудачную серию из трех поражений.

Российский нападающий Артемий Панарин отметился одной голевой передачей. Первые два периода ворота «Рейнджерс» защищал Игорь Шестеркин, отразивший 19 из 24 бросков. В третьем периоде место в воротах занял Александр Георгиев, который сделал 5 сэйвов и пропустил 2 шайбы.