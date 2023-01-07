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7 января, 23:44

«Нью-Джерси» в овертайме победил «Рейнджерс»

Иван Шитик
Корреспондент
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7 января. «Нью-Джерси» — «Рейнджерс» — 4:3.
Фото USA Today Sports

«Нью-Джерси» в овертайме победил «Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 4:3.

Дубль и голевую передачу в свой актив записал форвард «Дэвилз» Джек Хьюз.

Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин нанес по воротам соперника три броска. Форвард Виталий Кравцов провел на льду чуть более 12 минут и отметился 1 заблокированным броском.

Голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестеркин совершил 20 сейвов в первом периоде матча. Россиянин отбил не менее 20 бросков за период во второй за карьеру в лиге.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Нью-Джерси» — «Рейнджерс» — 4:3 ОТ (0:1, 1:2, 2:0, 1:0)

Голы: Веси — 7 (Лафренье, Труба), 1:34 — 0:1. Готье — 6 (Фокс, Гудроу), 23:28 — 0:2. Хьюз — 25, 29:24 — 1:2. Крайдер — 19 (Миллер, Зибанежад), 33:15 — 1:3. Братт — 15 (бол., Хишир, Хьюз), 48:28 — 2:3. Хьюз — 26 (Мерсер, Грэйвс), 50:32 — 3:3. Сиверсон — 3, 62:47 — 4:3.

Вратари: Ванечек — Шестеркин.

Штраф: 4 — 8.

Броски: 43 (19+14+6+4) — 34 (9+13+11+1).

Наши: Охотюк (11.56/0/0) — Кравцов (12.05/0/0), Панарин (18.36/3/0).

7 января. Нью-Джерси. Prudential Center.

Игорь Шестеркин
НХЛ
ХК Нью-Джерси Дэвилз
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
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Голкипер «Рейнджерс» Шестеркин во второй раз за карьеру отразил 20 бросков за период в НХЛ

НХЛ: «Коламбус» — «Каролина», «Баффало» — «Миннесота» и другие матчи 7 и 8 января
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2 Нью-Джерси 40 25 15 53
3 Рейнджерс 41 22 19 51
4 Вашингтон 42 22 20 50
5 Айлендерс 41 22 19 46
6 Питтсбург 38 19 19 44
7 Филадельфия 39 15 24 37
8 Коламбус 37 11 26 24
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 38 30 8 64
2 Торонто 39 23 16 53
3 Тампа-Бэй 38 24 14 49
4 Баффало 36 19 17 40
5 Флорида 40 18 22 40
6 Детройт 37 16 21 39
7 Оттава 38 18 20 39
8 Монреаль 39 15 24 33
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 40 23 17 52
2 Виннипег 39 25 14 51
3 Миннесота 37 22 15 46
4 Нэшвилл 38 18 20 42
5 Колорадо 37 19 18 41
6 Сент-Луис 39 19 20 41
7 Аризона 38 13 25 31
8 Чикаго 38 9 29 22
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 41 27 14 56
2 Лос-Анджелес 42 22 20 50
3 Сиэтл 37 21 16 46
4 Калгари 40 19 21 45
5 Эдмонтон 40 21 19 44
6 Ванкувер 38 17 21 37
7 Сан-Хосе 40 12 28 32
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8.01 00:00
Коламбус – Каролина
 - : -
8.01 03:00
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 - : -
8.01 03:00
Монреаль – Сент-Луис
 - : -
8.01 03:00
Оттава – Сиэтл
 - : -
8.01 03:00
Торонто – Детройт
 - : -
8.01 06:00
Вегас – Лос-Анджелес
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8.01 06:00
Эдмонтон – Колорадо
 - : -
8.01 06:30
Сан-Хосе – Бостон
 - : -
8.01 21:00
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