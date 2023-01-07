«Нью-Джерси» в овертайме победил «Рейнджерс»
«Нью-Джерси» в овертайме победил «Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 4:3.
Дубль и голевую передачу в свой актив записал форвард «Дэвилз» Джек Хьюз.
Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин нанес по воротам соперника три броска. Форвард Виталий Кравцов провел на льду чуть более 12 минут и отметился 1 заблокированным броском.
Голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестеркин совершил 20 сейвов в первом периоде матча. Россиянин отбил не менее 20 бросков за период во второй за карьеру в лиге.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Нью-Джерси» — «Рейнджерс» — 4:3 ОТ (0:1, 1:2, 2:0, 1:0)
Голы: Веси — 7 (Лафренье, Труба), 1:34 — 0:1. Готье — 6 (Фокс, Гудроу), 23:28 — 0:2. Хьюз — 25, 29:24 — 1:2. Крайдер — 19 (Миллер, Зибанежад), 33:15 — 1:3. Братт — 15 (бол., Хишир, Хьюз), 48:28 — 2:3. Хьюз — 26 (Мерсер, Грэйвс), 50:32 — 3:3. Сиверсон — 3, 62:47 — 4:3.
Вратари: Ванечек — Шестеркин.
Штраф: 4 — 8.
Броски: 43 (19+14+6+4) — 34 (9+13+11+1).
Наши: Охотюк (11.56/0/0) — Кравцов (12.05/0/0), Панарин (18.36/3/0).
7 января. Нью-Джерси. Prudential Center.
|Столичный дивизион
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|2
|Нью-Джерси
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|25
|15
|53
|3
|Рейнджерс
|41
|22
|19
|51
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|42
|22
|20
|50
|5
|Айлендерс
|41
|22
|19
|46
|6
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|19
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|15
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|П
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|38
|30
|8
|64
|2
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|23
|16
|53
|3
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|24
|14
|49
|4
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|19
|17
|40
|5
|Флорида
|40
|18
|22
|40
|6
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|37
|16
|21
|39
|7
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|18
|20
|39
|8
|Монреаль
|39
|15
|24
|33
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|40
|23
|17
|52
|2
|Виннипег
|39
|25
|14
|51
|3
|Миннесота
|37
|22
|15
|46
|4
|Нэшвилл
|38
|18
|20
|42
|5
|Колорадо
|37
|19
|18
|41
|6
|Сент-Луис
|39
|19
|20
|41
|7
|Аризона
|38
|13
|25
|31
|8
|Чикаго
|38
|9
|29
|22
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|41
|27
|14
|56
|2
|Лос-Анджелес
|42
|22
|20
|50
|3
|Сиэтл
|37
|21
|16
|46
|4
|Калгари
|40
|19
|21
|45
|5
|Эдмонтон
|40
|21
|19
|44
|6
|Ванкувер
|38
|17
|21
|37
|7
|Сан-Хосе
|40
|12
|28
|32
|8
|Анахайм
|40
|12
|28
|28
|8.01
|00:00
|
Коламбус – Каролина
|- : -
|8.01
|03:00
|
Баффало – Миннесота
|- : -
|8.01
|03:00
|
Монреаль – Сент-Луис
|- : -
|8.01
|03:00
|
Оттава – Сиэтл
|- : -
|8.01
|03:00
|
Торонто – Детройт
|- : -
|8.01
|06:00
|
Вегас – Лос-Анджелес
|- : -
|8.01
|06:00
|
Эдмонтон – Колорадо
|- : -
|8.01
|06:30
|
Сан-Хосе – Бостон
|- : -
|8.01
|21:00
|
Даллас – Флорида
|- : -
|8.01
|23:00
|
Виннипег – Ванкувер
|- : -
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|40
|75
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|38
|60
|
|
Тэйдж Томпсон
Баффало
|36
|55
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|40
|33
|
|
Тэйдж Томпсон
Баффало
|36
|30
|
|
Александр Овечкин
Вашингтон
|42
|29
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|25
|1.86
|
|
Петр Кочетков
Каролина
|17
|2.20
|
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Филип Густавссон
Миннесота
|15
|2.25