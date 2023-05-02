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«Нью-Джерси» обыграл «Рейнджерс» и вышел во второй раунд Кубка Стэнли

Евгений Козинов
Корреспондент
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2 мая. «Нью-Джерси» — «Рейнджерс» — 4:0.
Фото USA Today Sports

«Нью-Джерси» обыграл «Рейнджерс» в седьмом матче первого раунда плей-офф НХЛ — 4:0. «Дэвилз» выиграли серию — 4-3.

Российский голкипер Игорь Шестеркин отразил 20 из 23 бросков по воротам.

В полуфинале Восточной конференции «Нью-Джерси» встретится с «Каролиной», которая переиграла «Айлендерс» (4-2).

НХЛ

Плей-офф

Первый раунд

Седьмой матч

«Нью-Джерси» — «Рейнджерс» — 4:0 (0:0, 2:0, 2:0)

Голы: Маклеод — 1 (мен., Палат), 29:53 — 1:0. Татар — 1 (Марино, Хишир), 35:39 — 2:0. Хаула — 4 (Д. Хьюз, Палат), 54:27 — 3:0. Братт — 1 (п.в., Марино), 56:41 — 4:0.
Вратари: Шмид — Шестеркин (55:56 — 56:41).

Штраф: 8 — 6.

Броски: 24 (7+11+6) — 31 (6+12+13).

Наши: — - Панарин (19.26/2/-1), Тарасенко (16.07/3/-3).

2 мая. Нью-Джерси. Prudential Center. 17241 зритель.

Счет в серии: 4-3.

Игорь Шестеркин
Хоккей
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Нью-Джерси Дэвилз
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
13
153
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Торонто - Флорида
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Нью-Джерси - Рейнджерс
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Нью-Джерси – Рейнджерс
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