«Нью-Джерси» обыграл «Рейнджерс» и вышел во второй раунд Кубка Стэнли
«Нью-Джерси» обыграл «Рейнджерс» в седьмом матче первого раунда плей-офф НХЛ — 4:0. «Дэвилз» выиграли серию — 4-3.
Российский голкипер Игорь Шестеркин отразил 20 из 23 бросков по воротам.
В полуфинале Восточной конференции «Нью-Джерси» встретится с «Каролиной», которая переиграла «Айлендерс» (4-2).
НХЛ
Плей-офф
Первый раунд
Седьмой матч
«Нью-Джерси» — «Рейнджерс» — 4:0 (0:0, 2:0, 2:0)
Голы: Маклеод — 1 (мен., Палат), 29:53 — 1:0. Татар — 1 (Марино, Хишир), 35:39 — 2:0. Хаула — 4 (Д. Хьюз, Палат), 54:27 — 3:0. Братт — 1 (п.в., Марино), 56:41 — 4:0.
Вратари: Шмид — Шестеркин (55:56 — 56:41).
Штраф: 8 — 6.
Броски: 24 (7+11+6) — 31 (6+12+13).
Наши: — - Панарин (19.26/2/-1), Тарасенко (16.07/3/-3).
2 мая. Нью-Джерси. Prudential Center. 17241 зритель.
Счет в серии: 4-3.
|Второй раунд
|Счет в серии
|
Вегас - Эдмонтон
Вегас - Эдмонтон
0 - 0
|0 - 0
|
Даллас - Сиэтл
Даллас - Сиэтл
0 - 0
|0 - 0
|
Торонто - Флорида
Торонто - Флорида
0 - 0
|0 - 0
|Первый раунд
|
Торонто - Тампа-Бэй
|4 - 2
|
Вегас - Виннипег
|4 - 1
|
Колорадо - Сиэтл
|3 - 4
|
Нью-Джерси - Рейнджерс
|4 - 3
|
Эдмонтон - Лос-Анджелес
|4 - 2
|
Бостон - Флорида
|3 - 4
|
Даллас - Миннесота
|4 - 2
|
Каролина - Айлендерс
|4 - 2
|2.05
|03:00
|
Нью-Джерси – Рейнджерс
|4 : 0