Дебютный гол Кравцова в НХЛ помог «Рейнджерс» победить «Нью-Джерси»

«Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграли «Нью-Джерси» со счетом 5:3.

Форвард команды из Нью-Йорка Виталий Кравцов забросил первую шайбу за клуб, его партнер Артемий Панарин отличился двумя результативными передачами. Нападающий хозяев Михаил Мальцев набрал 2 (1+1) очка.

На 18-й минуте при счете 2:0 вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин сменил Александра Георгиева, который получил небольшое повреждение. После первого перерыва в воротах снова играл Георгиев.

После этого матча «Рейнджерс» с 52 очками занимают пятое место в Восточном дивизионе, «Нью-Джерси» с 34 очками — на седьмой строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Нью-Джерси» — «Рейнджерс» — 3:5 (0:2, 1:1, 2:2)

Голы: Крайдер — 19 (бол., Зибанежад, Панарин), 6:31 — 0:1. Кравцов — 1 (Хауден), 14:03 — 0:2. Лафренье — 8 (Хытил, Какко), 25:17 — 0:3. Мальцев — 5 (Шарангович, Суббан), 38:55 — 1:3. Студенич — 1 (Мальцев, Юнссон), 41:53 — 2:3. Хишир — 3 (Меркли, Фут), 45:30 — 3:3. Зибанежад — 16 (бол., Строум, Фокс), 57:00 — 3:4. Строум — 14 (бол., п.в., Блэкуэлл, Панарин), 59:35 — 3:5.

Вратари: Блэквуд (58:39 — 59:35) — Георгиев (Шестеркин, 17:41, Георгиев, 20:00).

Штраф: 22 — 2.

Броски: 30 (12+9+9) — 25 (6+13+6).

Наши: Мальцев (9.13/1/+1) — Бучневич (20.34/2/-1), Кравцов (10.55/1/0), Панарин (22.37/1/0).

18 апреля. Нью-Джерси. Prudential Center.