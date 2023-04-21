Гол Тарасенко помог «Рейнджерс» переиграть «Нью-Джерси»

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«Рейнджерс» обыграли «Нью-Джерси» во втором матче первого раунда плей-офф НХЛ — 5:1. Счет в серии стал 2-0.

В составе победителей одну шайбу забросил российский нападающий Владимир Тарасенко.

Третья игра состоится на льду «Рейнджерс» 23 апреля. Начало встречи — 3.00 по московскому времени.