Гол Тарасенко и две голевые передачи Панарина помогли «Рейнджерс» переиграть «Нью-Джерси»

«Рейнджерс» переиграли «Нью-Джерси» в первом матче 1/8 финала Кубка Стэнли — 5:1. Счет в серии стал 1-0.

Российский нападающий Владимир Тарасенко забросил одну шайбу, а его одноклубник и соотечественник Артемий Панарин сделал две голевые передачи.