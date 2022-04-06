Две передачи Панарина помогли «Рейнджерс» обыграть «Нью-Джерси»

«Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде обыграли «Нью-Джерси» со счетом 3:1.

В составе гостей отличились Райан Строум, Крис Крайдер и Джастин Браун, две результативные передачи оформил Артемий Панарин, Александр Георгиев отразил 20 бросков. У «Дэвилз» шайбу забросил Егор Шарангович.