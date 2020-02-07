«Нью-Джерси» разгромил «Филадельфию», Гусев очков не набрал
06:26
«Филадельфия» на своем льду проиграла «Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата НХЛ (0:5). «Дэвилз» прервали трехматчевую серию поражений.
Российские игроки Никита Гусев и Иван Проворов результативными действиями не отметились.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Филадельфия» — «Нью-Джерси» — 0:5 (0:1, 0:1, 0:3)
Голы: Коулман — 20 (Зэйджак, Суббан), 0:13 — 0:1. Сиверсон — 7 (бол., Блэквуд), 21:38 — 0:2. Заха — 6 (мен., Руни), 41:10 — 0:3. Вуд — 9, 44:23 — 0:4. Вуд — 10 (Мюллер), 51:16 — 0:5.
Вратари: Эллиотт (Лион, 44:23) — Блэквуд.
Штраф: 6 — 8.
Броски: 46 (9+17+20) — 19 (10+5+4).
Наши: Проворов (23.56/3/-1) — Гусев (16.10/0/+1).
7 февраля. Филадельфия. Wells Fargo Center.
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