«Нью-Джерси» разгромил «Чикаго», Гусев сделал 3 голевые передачи
«Чикаго» на своем льду проиграл «Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата НХЛ (1:7). Российский нападающий «Дэвилз» Никита Гусев отметился тремя голевыми передачами.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Чикаго» — «Нью-Джерси» — 1:7 (1:1, 0:4, 0:2)
Голы: Смит — 2 (Кемпф, Хаймор), 3:21 — 1:0. Хьюз — 5 (Симмондс, Ватанен), 14:46 — 1:1. Суббан — 3 (Братт, Палмиери), 20:51 — 1:2. Сиверсон — 4 (Зэйджак, Гусев), 27:22 — 1:3. Хейден — 1 (Батчер, Заха), 30:40 — 1:4. Зэйджак — 5 (мен., Коулман, Грин), 37:22 — 1:5. Коулман — 11 (Сиверсон, Гусев), 40:18 — 1:6. Заха — 3 (Гусев, Сиверсон), 58:21 — 1:7.
Вратари: Кроуфорд (Ленер, 30:40) — Блэквуд.
Штраф: 13 — 31.
Броски: 33 (14+8+11) — 44 (8+23+13).
Наши: — - Гусев (14.05/3/+3).
24 декабря. Чикаго. United Center.