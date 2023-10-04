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«Нью-Джерси»: расписание матчей и россияне в сезоне 2023 / 2024

«Нью-Джерси» стартует в сезоне НХЛ 13 октября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Джек Хьюз (ХК «Нью-Джерси»).
Фото USA Today Sports
Основная информация о клубе «Нью-Джерси Дэвилз» в регулярном чемпионате.

Полное название: «Нью-Джерси Дэвилз»
Город: Ньюарк, штат Нью-Джерси (США)
Год основания: 1974
Главный тренер: Линди Рафф
Капитан: Нико Хишир
Домашняя арена (вместимость): Пруденшал-центр (17 625)
Конференция: Восточная
Дивизион: Столичный

«Нью-Джерси»: достижения и результат в сезоне 2022 / 2023

«Нью-Джерси» выступает в НХЛ с сезона 1982 / 1983. За это время клуб из Ньюарка выиграл три Кубка Стэнли (1995, 2000, 2003).

В регулярном чемпионате 2022 / 2023 «Дэвилз» с 112 очками заняли 2-е место в Столичном дивизионе и стали 3-ми в Восточной конференции. В Кубке Стэнли команда Линди Раффа прошла до полуфинала Востока: в первом раунде плей-офф выбила «Рейнджерс» (4-3), а затем уступила «Каролине» (1-4).

«Нью-Джерси»: календарь матчей в регулярном чемпионате 2023 / 2024

«Нью-Джерси» проведет первую игру сезона 2023 / 2024 в пятницу, 13 октября: клуб откроет регулярный чемпионат НХЛ в Ньюарке на арене «Пруденшал-центр» игрой против «Детройта». Начало — в 2.30 по московскому времени. В заключительном матче регулярки «Дэвилз» встретятся с «Айлендерсом» во вторник,16 апреля (начало — 2.00 мск).

«Нью-Джерси»: календарь матчей в октябре 2023

13 октября. 2.30 мск. «Нью-Джерси» — «Детройт»

14 октября. 2.00. «Нью-Джерси» — «Аризона»

17 октября. 2.00. «Нью-Джерси» — «Флорида»

21 октября. 2.30. «Айлендерс» — «Нью-Джерси»

25 октября. 2.15. «Монреаль» — «Нью-Джерси»

26 октября. 2.30. «Нью-Джерси» — «Вашингтон»

28 октября. 2.00. «Нью-Джерси» — «Баффало»

30 октября. 0.00. «Нью-Джерси» — «Миннесота»

Календарь матчей «Нью-Джерси» в сезоне в актуальном виде доступен на странице клуба на сайте «СЭ».

Главный тренер «Нью-Джерси»

Линди Рафф (63 года) начал тренерскую карьеру в 1993 году. Тогда канадский специалист занял должность ассистента во «Флориде». Дебют на посту главного тренера произошел в 1997 году, Рафф возглавлял «Баффало» и «Даллас», с 2017 по 2020 год — ассистент в «Рейнджерс». Был назначен главным тренером «Нью-Джерси» 9 июля 2020-го.

Главным успехом в тренерской карьере Раффа является выход в финал Кубка Стэнли — с «Флоридой» в 1996 году, с «Баффало» — в 1999 году. С командой из Баффало, канадский специалист проработал 16 сезонов подряд, этот показатель является рекордным для НХЛ.

Российские хоккеисты «Нью-Джерси»

  • Даниил Мисюль (защитник)

«Нью-Джерси»: новости и обзоры матчей, состав команды и статистика игроков, расписание и результаты игр, турнирная таблица в сезоне 2023 / 2024 доступны в разделе клуба на сайте «СЭ».

Хоккей
НХЛ
ХК Нью-Джерси Дэвилз
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