«Нью-Джерси»: расписание матчей и россияне в сезоне 2023 / 2024
Полное название: «Нью-Джерси Дэвилз»
Город: Ньюарк, штат Нью-Джерси (США)
Год основания: 1974
Главный тренер: Линди Рафф
Капитан: Нико Хишир
Домашняя арена (вместимость): Пруденшал-центр (17 625)
Конференция: Восточная
Дивизион: Столичный
«Нью-Джерси»: достижения и результат в сезоне 2022 / 2023
«Нью-Джерси» выступает в НХЛ с сезона 1982 / 1983. За это время клуб из Ньюарка выиграл три Кубка Стэнли (1995, 2000, 2003).
В регулярном чемпионате 2022 / 2023 «Дэвилз» с 112 очками заняли 2-е место в Столичном дивизионе и стали 3-ми в Восточной конференции. В Кубке Стэнли команда Линди Раффа прошла до полуфинала Востока: в первом раунде плей-офф выбила «Рейнджерс» (4-3), а затем уступила «Каролине» (1-4).
«Нью-Джерси»: календарь матчей в регулярном чемпионате 2023 / 2024
«Нью-Джерси» проведет первую игру сезона 2023 / 2024 в пятницу, 13 октября: клуб откроет регулярный чемпионат НХЛ в Ньюарке на арене «Пруденшал-центр» игрой против «Детройта». Начало — в 2.30 по московскому времени. В заключительном матче регулярки «Дэвилз» встретятся с «Айлендерсом» во вторник,16 апреля (начало — 2.00 мск).
«Нью-Джерси»: календарь матчей в октябре 2023
13 октября. 2.30 мск. «Нью-Джерси» — «Детройт»
14 октября. 2.00. «Нью-Джерси» — «Аризона»
17 октября. 2.00. «Нью-Джерси» — «Флорида»
21 октября. 2.30. «Айлендерс» — «Нью-Джерси»
25 октября. 2.15. «Монреаль» — «Нью-Джерси»
26 октября. 2.30. «Нью-Джерси» — «Вашингтон»
28 октября. 2.00. «Нью-Джерси» — «Баффало»
30 октября. 0.00. «Нью-Джерси» — «Миннесота»
Календарь матчей «Нью-Джерси» в сезоне в актуальном виде доступен на странице клуба на сайте «СЭ».
Главный тренер «Нью-Джерси»
Линди Рафф (63 года) начал тренерскую карьеру в 1993 году. Тогда канадский специалист занял должность ассистента во «Флориде». Дебют на посту главного тренера произошел в 1997 году, Рафф возглавлял «Баффало» и «Даллас», с 2017 по 2020 год — ассистент в «Рейнджерс». Был назначен главным тренером «Нью-Джерси» 9 июля 2020-го.
Главным успехом в тренерской карьере Раффа является выход в финал Кубка Стэнли — с «Флоридой» в 1996 году, с «Баффало» — в 1999 году. С командой из Баффало, канадский специалист проработал 16 сезонов подряд, этот показатель является рекордным для НХЛ.
Российские хоккеисты «Нью-Джерси»
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Даниил Мисюль (защитник)
«Нью-Джерси»: новости и обзоры матчей, состав команды и статистика игроков, расписание и результаты игр, турнирная таблица в сезоне 2023 / 2024 доступны в разделе клуба на сайте «СЭ».
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Айлендерс
|0
|0
|0
|0
|2
|Вашингтон
|0
|0
|0
|0
|3
|Каролина
|0
|0
|0
|0
|4
|Коламбус
|0
|0
|0
|0
|5
|Нью-Джерси
|0
|0
|0
|0
|6
|Питтсбург
|0
|0
|0
|0
|7
|Рейнджерс
|0
|0
|0
|0
|8
|Филадельфия
|0
|0
|0
|0
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Баффало
|0
|0
|0
|0
|2
|Бостон
|0
|0
|0
|0
|3
|Детройт
|0
|0
|0
|0
|4
|Монреаль
|0
|0
|0
|0
|5
|Оттава
|0
|0
|0
|0
|6
|Тампа-Бэй
|0
|0
|0
|0
|7
|Торонто
|0
|0
|0
|0
|8
|Флорида
|0
|0
|0
|0
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Аризона
|0
|0
|0
|0
|2
|Виннипег
|0
|0
|0
|0
|3
|Даллас
|0
|0
|0
|0
|4
|Колорадо
|0
|0
|0
|0
|5
|Миннесота
|0
|0
|0
|0
|6
|Нэшвилл
|0
|0
|0
|0
|7
|Сент-Луис
|0
|0
|0
|0
|8
|Чикаго
|0
|0
|0
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Анахайм
|0
|0
|0
|0
|2
|Ванкувер
|0
|0
|0
|0
|3
|Вегас
|0
|0
|0
|0
|4
|Калгари
|0
|0
|0
|0
|5
|Лос-Анджелес
|0
|0
|0
|0
|6
|Сан-Хосе
|0
|0
|0
|0
|7
|Сиэтл
|0
|0
|0
|0
|8
|Эдмонтон
|0
|0
|0
|0
|11.10
|00:30
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Тампа-Бэй – Нэшвилл
|- : -
|11.10
|03:00
|
Питтсбург – Чикаго
|- : -
|11.10
|05:30
|
Вегас – Сиэтл
|- : -