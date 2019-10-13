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«Нью-Джерси» проиграл «Бостону», Гусев очков не набрал

05:15
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«Бостон» переиграл «Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата НХЛ (3:0). Российский нападающий «Дэвилз» Никита Гусев очков не набрал.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Бостон» — «Нью-Джерси» — 3:0 (2:0, 1:0, 0:0)

Голы: Маршан — 4 (Пастрняк), 3:33 — 1:0. Нордстрем — 1 (Вагнер, Керали), 11:22 — 2:0. Бержерон — 1 (бол., Дебраск, Маршан), 39:14 — 3:0.

Вратари: Раск — Шнайдер.

Штраф: 8 — 6.

Броски: 32 (15+9+8) — 31 (10+15+6).

Наши: — - Гусев (14.53/1/0).

13 октября. Бостон. TD Garden.

НХЛ: новости и обзоры, расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, статистика

Дополнительная информация

https://sport-express.ru/hockey/L/nhl/2019-2020/

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