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«Нью-Джерси» проиграл «Айлендерс», у Гусева — «-2»

05:44
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«Нью-Джерси» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ в овертайме уступил «Айлендерс» — 3:4. Победный гол на счету Андерса Ли. Семен Варламов остался на скамейке запасных.

На счету Никиты Гусева показатель полезности «-2», 4 броска в створ и блок-шот за 19.57 на льду (второй показатель среди нападающих «дьяволов»).

Дополнительная информация

«Нью-Джерси» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ в овертайме уступил «Айлендерс» - 3:4.

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