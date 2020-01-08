«Нью-Джерси» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ в овертайме уступил «Айлендерс» — 3:4. Победный гол на счету Андерса Ли. Семен Варламов остался на скамейке запасных.

На счету Никиты Гусева показатель полезности «-2», 4 броска в створ и блок-шот за 19.57 на льду (второй показатель среди нападающих «дьяволов»).