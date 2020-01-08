«Нью-Джерси» проиграл «Айлендерс», у Гусева — «-2»
05:44
«Нью-Джерси» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ в овертайме уступил «Айлендерс» — 3:4. Победный гол на счету Андерса Ли. Семен Варламов остался на скамейке запасных.
На счету Никиты Гусева показатель полезности «-2», 4 броска в створ и блок-шот за 19.57 на льду (второй показатель среди нападающих «дьяволов»).
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«Нью-Джерси» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ в овертайме уступил «Айлендерс» - 3:4.
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