«Нью-Джерси» проиграл 10-й матч подряд

«Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата НХЛ уступил «Филадельфии» в серии буллитов со счетом 3:4.

Для «Дэвилз» это 10-е поражение подряд. Последний раз команда побеждала 9 апреля во встрече с «Баффало» (6:3).

После этого матча «Нью-Джерси» 35 очками занимает седьмое место в Восточном дивизионе, «Филадельфия» с 51 очком — на шестой строчке.