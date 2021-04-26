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«Нью-Джерси» проиграл 10-й матч подряд

07:11
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«Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата НХЛ уступил «Филадельфии» в серии буллитов со счетом 3:4.

Для «Дэвилз» это 10-е поражение подряд. Последний раз команда побеждала 9 апреля во встрече с «Баффало» (6:3).

После этого матча «Нью-Джерси» 35 очками занимает седьмое место в Восточном дивизионе, «Филадельфия» с 51 очком — на шестой строчке.

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