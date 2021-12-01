«Нью-Джерси» подписал контракт с Хьюзом на 64 миллиона долларов
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Нападающий «Нью-Джерси» Джек Хьюз подписал новый контракт. По информации журналиста Эллиота Фридмана, 20-летний американец поставил подпись под восьмилетним соглашением со средней зарплатой 8 миллионов долларов в год.
Напомним, недавно хоккеист восстановился от травмы. Он пропустил 17 игр команды из-за повреждения плеча, которое получил в матче с «Сиэтлом» (4:2).
В сезоне-2021/22 20-летний форвард провел два матча, в которых набрал три очка (3+1).
«Дэвилз» занимают 11 место в таблице Восточной конференции, набрав 22 очка в 19 матчах.
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