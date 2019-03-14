"Нью-Джерси" прервал серию поражений, обыграв "Эдмонтон"

"Эдмонтон" на своем льду проиграл "Нью-Джерси" в матче регулярного чемпионата НХЛ (3:6). "Дэвилз" прервал семиматчевую серию побед "Ойлерз".
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Эдмонтон" - "Нью-Джерси" - 3:6 (2:2, 1:3, 0:1)
Голы: Агостино - 5 (Грин, Руни), 7:34 - 0:1. Ганье - 5 (Хайра, Беннинг), 9:37 - 1:1. Чейссон - 20 (бол., Макдэвид, Клефбом), 14:22 - 2:1. Зэйджак - 17 (бол., Сиверсон), 19:41 - 2:2. Сиверсон - 11 (бол., Стэффорд, Кэррик), 26:23 - 2:3. Кенневиль - 1 (Гэбриел, Батчер), 32:49 - 2:4. Руни - 5 (Агостино, Палмиери), 36:32 - 2:5. Беннинг - 4 (Макдэвид, Секера), 39:19 - 3:5. Коулман - 21 (мен., Грин), 52:06 - 3:6.
Вратари: Коскинен (Столарз, 32:49) - Шнайдер.
Штраф: 15 - 17.
Броски: 39 (13+8+18) - 35 (9+13+13).
14 марта. Эдмонтон. Rogers Place.
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