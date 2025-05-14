«Нью-Джерси» предложил Брылину новый контракт

Помощник главного тренера «Нью-Джерси» Сергей Брылин получил предложение о новом контракте.

«На этой неделе я уже должен разговаривать с руководством клуба по новому контракту, который был мне предложен. Это позиция помощника главного тренера, а какие будут обязанности, непонятно. Мы потеряли двух помощников. Все будет зависеть от того, кто придет им на смену. Такой разговор у меня был с главным тренером», — приводит слова Брылина ТАСС.

Ранее «СЭ» сообщал, что Брылин может стать новым главным тренером ЦСКА. 29 апреля армейский клуб объявил об увольнении главного тренера команды Ильи Воробьева и его штаба в связи с невынолнением задач на сезон-2024/25.

50-летний Брылин работает в штабе «Нью-Джерси» с августа 2022 года. В январе 2025-го он был официально введен в Зал славы «Дэвилз».