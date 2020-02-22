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«Нью-Джерси» поздравил Овечкина после гола в свои ворота

23:14
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«Нью-Джерси» в своем Twitter поздравил нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина с 700-м голом в НХЛ, который он забил в ворота «Девилз». Россиянин забросил шайбу в третьем периоде, сделав счет 2:2.

— Поздравления Александру Овечкину, который забросил 700-ю шайбу в НХЛ. Уважение, — говорится в сообщении.

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