«Нью-Джерси» поздравил Овечкина после гола в свои ворота
23:14
«Нью-Джерси» в своем Twitter поздравил нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина с 700-м голом в НХЛ, который он забил в ворота «Девилз». Россиянин забросил шайбу в третьем периоде, сделав счет 2:2.
— Поздравления Александру Овечкину, который забросил 700-ю шайбу в НХЛ. Уважение, — говорится в сообщении.
Congratulations to @Capitals Alex Ovechkin on his 700th NHL goal. #respect pic.twitter.com/zIOTmnKc7h— New Jersey Devils (@NJDevils) February 22, 2020
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