«Нью-Джерси» поздравил Овечкина после гола в свои ворота

«Нью-Джерси» в своем Twitter поздравил нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина с 700-м голом в НХЛ, который он забил в ворота «Девилз». Россиянин забросил шайбу в третьем периоде, сделав счет 2:2.

— Поздравления Александру Овечкину, который забросил 700-ю шайбу в НХЛ. Уважение, — говорится в сообщении.