НХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

«Гусь добавил гусенка в стаю!» «Нью-Джерси» поздравил Гусева с рождением сына

09:24
Теги:

«Нью-Джерси» поздравил российского нападающего команды Никиту Гусева с рождением сына.

«Гусь добавил гусенка в стаю. Поздравляем, Никита!» — говорится в публикации в официальном Twitter-аккаунте клуба.

Это второй ребенок Гусева — 6 июля 2017 года у него родилась дочь Вероника.

В сезоне-2019/20 Гусев провел 66 матчей за «Дэвилз», на его счету 44 (13+31) очка. Этот сезон стал дебютным для 28-летнего россиянина.

НХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир