«Гусь добавил гусенка в стаю!» «Нью-Джерси» поздравил Гусева с рождением сына

«Нью-Джерси» поздравил российского нападающего команды Никиту Гусева с рождением сына.

«Гусь добавил гусенка в стаю. Поздравляем, Никита!» — говорится в публикации в официальном Twitter-аккаунте клуба.

Это второй ребенок Гусева — 6 июля 2017 года у него родилась дочь Вероника.

В сезоне-2019/20 Гусев провел 66 матчей за «Дэвилз», на его счету 44 (13+31) очка. Этот сезон стал дебютным для 28-летнего россиянина.