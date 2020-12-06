«Гусь добавил гусенка в стаю!» «Нью-Джерси» поздравил Гусева с рождением сына
09:24
«Нью-Джерси» поздравил российского нападающего команды Никиту Гусева с рождением сына.
«Гусь добавил гусенка в стаю. Поздравляем, Никита!» — говорится в публикации в официальном Twitter-аккаунте клуба.
Это второй ребенок Гусева — 6 июля 2017 года у него родилась дочь Вероника.
В сезоне-2019/20 Гусев провел 66 матчей за «Дэвилз», на его счету 44 (13+31) очка. Этот сезон стал дебютным для 28-летнего россиянина.
Goose adds a gosling to the flock.— New Jersey Devils (@NJDevils) December 5, 2020
Congrats, Nikita! pic.twitter.com/mNQNwv8yPE
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