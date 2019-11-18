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«Нью-Джерси» поместил Шнайдера на драфт отказов

19:26
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«Нью-Джерси» поместил голкипера команды Кори Шнайдера на драфт отказов, сообщает Twitter CapFriendly. Также указано, что его ожидает перевод в фарм-клуб в АХЛ.

Контракт 33-летнего вратаря с «Дэвилз» истекает через два года. Его среднегодовая зарплата составляет шесть миллионов долларов. В текущем сезоне он провел шесть матчей, в которых пропускал в среднем 4,59 шайбы.

НХЛ: расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/hockey/nhl/

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