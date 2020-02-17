«Нью-Джерси» подтвердил обмен Коулмана в «Тампу»

«Тампа-Бэй» и «Нью-Джерси» совершили обмен, сообщает официальный сайт «дьяволов». «Молнии» получили нападающего Блэйка Коулмана, который играл в одном звене с Никитой Гусевым. 28-летний форвард в 57 матчах текущего сезона набрал 31 (21+10) очко.

«Дьяволы» получили пик первого раунда грядущего драфта и 19-летнего Нолана Фута, выбранного на драфте прошлого года под общим 27-м номером. В составе сборной Канады он стал победителем последнего молодежного чемпионата мира. В 26 матчах WHL форвард 33 (15+18) очка.

На драфте НХЛ-2020 у «Нью-Джерси» будет три пика первого раунда — свой, «Аризоны» и «Ванкувера».